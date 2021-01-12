Детеныши мегалодона пожирали друг друга прямо в утробе матери

12.01.2021, 17:04, Разное

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Американские исследователи рассказали о внутриутробном каннибализме детенышей мегалодона. Благодаря оофагии они появлялись на свет уже крупными особями, поэтому могли не опасаться нападения других хищников.

Исследованием внутриутробного каннибализма детенышей мегалодона занимались сотрудники чикагского Университета де Поля. Они изучили окаменелости 9-метровой акулы, воспользовавшись методом компьютерной томографии. Оказалось, что у данной особи имелись 46 полос роста, которые исследователи сравнили с годичными кольцами деревьев.

С одной стороны оофагия не выгодна матери, поскольку ей приходится носить в утробе слишком крупных детенышей. Однако в плане адаптации данное свойство повышает у мегалодонов шансы на выживание, ведь они рождаются, имея 2-метровую длину.

Внутриутробный каннибализм в наше время наблюдается у ламнообразных акул. Обычно нападающими становятся эмбрионы, которым удалось вылупиться первыми из яиц. Они сразу же приступают к поеданию еще не вылупившихся братьев и сестер. В итоге выживают только несколько эмбрионов.