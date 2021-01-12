 

Аналитик Дзермант о политике Байдена: Россию и Белоруссию не ждет ничего хорошего

12.01.2021, 16:38, Разное
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Эксперт уверен: США при Байдене будут вести более активную внешнюю политику. Демократам нужно отвлечить внимание населения от внутренних проблем, считает политолог.

Влияние на внешнюю политику США будут оказывать и убеждения самого Байдена. Избранный президент и его команда одержимы идеологией евроатлантической солидарности, пояснил Дзермант.

Политолог прогнозирует увеличение финансирования прозападной оппозиции со стороны США. Демократы активизируют подрывную работу на постсоветском пространстве, уверен эксперт.

Одной из болевых точек станет Белоруссия. Политолог напомнил, что избранный президент США не признал Александра Лукашенко легитимным главой государства.

“Поэтому здесь они будут продолжать играть в смену режима, содействовать нарастанию противоречий между Белоруссией и Россией, нагнетать военное присутствие НАТО в Польше, Прибалтике и Украине”, – цитирует Дзерманта портал “Украина.ру”.

В ходе предвыборной кампании Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Демократ осудил власти республики за применение силы к протестующим.

Тихановская заявила, что Байден хочет встретиться с ней на инаугурации. Она сообщила, что получила от избранного президента США приглашение на торжественную церемонию.



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