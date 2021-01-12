 

Россия больше не надеется договориться с Зеленским по Донбассу – эксперт Кучеренко

12.01.2021, 16:38, Разное
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В офисе Владимира Зеленского переговорами с Россией по Донбассу занимается Андрей Ермак. Эксперт уверена, что он сохранит контакты с представителем президента РФ Дмитрием Козаком, но его влияние на украинского лидера ослабнет.

По словам Кучеренко, в администрации президента РФ считают Ермака человеком, который не способен выполнять договоренности. Политолог обратила внимание на смену риторики в российских экспертных кругах.

“Они перестали надеяться на то, что действующая украинская администрация сдержит ранее данные обещания”, – приводит слова Кучеренко портал “Апостроф”.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря президента России Владимир Путин заявил о нехватке политического мужества у украинского руководства. По его словам, Владимир Зеленский в начале своего срока опирался на мнение большинства, а теперь стал оглядываться на националистические силы.

В декабре 2019 года Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в Париже договорились об отводе вооружений и обмене пленными. Спустя год боевые действия в Донбассе продолжаются.

Окончание конфликта было одним из основных предвыборных обещаний Зеленского. Ранее в интервью BBC он пообещал уйти в отставку, если не сможет закончить войну в Донбассе.



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