«Хозяйка сказала, что людей в доме нет»

12.01.2021, 16:36, Разное

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В тюменском поселке при пожаре в нелегальном пансионате для престарелых погибли семь человек. Вместо них спасали вещи.

Вечером 9 января в поселке Боровском под Тюменью загорелась пристроенная к частному дому баня. Местные жители смогли вынести из дома двух пожилых женщин — обе оказались лежачими. Тела еще семи человек пожарные обнаружили после тушения. Фото: ТАСС

Около полуночи, спустя семь часов с момента возгорания, Следственный комитет сообщил: в доме находился незарегистрированный пансионат для пожилых. Наиболее вероятная причина ЧП — «нарушение правил эксплуатации печного оборудования».

Официально никакие услуги «по уходу за маломобильными гражданами» в доме на улице Трактовой не оказывались, поэтому местные власти, контролирующие и правоохранительные органы о работающем здесь «пансионате» как будто бы не знали. И об этом незнании даже заявили в новостях на Первом канале. Но неоднократные жалобы соседей и людей, желавших разместить в доме пожилых родственников, свидетельствуют об обратном.

Фото: Юлия Баталова «Новая»Незнавшие

Боровской. Утро 10 января. На следующей день после пожара о произошедшей трагедии на улице Трактовой говорит немногое.

Трехэтажный дом, в котором погибли люди, — целый, не повреждена ни кровля, ни обшивка. Пожар не перекинулся на жилые помещения, но это не спасло постояльцев «пансионата» от дыма:

лежачие больные задохнулись.

Дом обнесен красно-белой лентой, рядом с воротами — машина полиции.

Фото: Юлия Баталова «Новая»

Паркуюсь рядом с местом трагедии, и ко мне тут же подъезжает легковушка без опознавательных знаков. Двое крепких мужчин, опустив стекло, спрашивают: «Не знаете, где тут пластиковые окна производят?» Я не знаю.

Выйдя из авто, мужчины направляются к соседним с «пансионатом» домам. Оба одеты в черное, в руках у одного — черная папка. Сначала стучатся в один дом, затем в другой. Никто не открывает.

Подбегаю к ним.

— Вы следователи?

— Газовщики.

За воротами вдруг раздаются шаги. Выходит гражданка в синем пуховике.

— Марат дома? — интересуются мужчины.

— Нет, до сих пор пьет.

Удовлетворившись ответом, «газовщики» уходят. Женщина представляется Хазаной, ее сын Марат накануне был среди тех, кто спасал людей из огня. Узнав о семи погибших, он впал в депрессию: винит себя в том, что не спас всех.

— Конечно, это следователи приходили, — говорит Хазана. — Вчера у нас тоже была следователь. Она сказала, что в прокуратуру уже поступала жалоба на этот «пансионат».

Фото: Юлия Баталова «Новая»

Что предприняли прокурорские в связи с жалобой — неизвестно. Но известно, что проверку «дома престарелых» в Боровском в 2019 году вели полицейские. Издание 72.ru рассказало историю мужчины, который хотел пристроить в пансионат своего родственника, но отказался от этой идеи, «увидев, что в доме нет пожарной сигнализации». Мужчина подал жалобу в полицию, и полицейские, по его словам, даже выезжали на место, но не стали заводить дело, удовлетворившись словами хозяйки о том, что она «просто присматривает за пожилыми родственниками друзей и знакомых».

Спасали машины

Евгений вынес из дома первую из двух оставшихся в живых постоялиц пансионата. И помогал вытаскивать вторую — 90-летнюю маму хозяйки дома Ольги Вильямсон.

— Когда начался пожар, я побежал к дому. Дом был закрыт, — вспоминает он. — Разбил ногой окно. В доме тогда еще не было даже задымления. Вытащили пожилую лежачую женщину. Конечно, это все в суматохе происходило, выносили ее на одеяле, сперва положили прямо на снег. Вынесли вторую, хозяйка дома пояснила, что это ее свекровь, хотя потом выяснилось, что мать. Я спрашиваю хозяйку: «Есть еще там люди?» Нет, говорит. Несколько раз переспрашивал, прямо схватил ее с силой, она в шоке была. Нет, говорит.

О том, что после тушения пожара нашли тела семи человек, узнал уже из новостей. Всю ночь не спал.

По словам Евгения, задымления в доме не было еще 10–15 минут. Хозяйка «пансионата» попросила мужчин помочь ей «спасти имущество». Сперва взялись за авто: старый джип пришлось выталкивать вручную — не заводился. Второй автомобиль, «Рено», удалось завести.

Затем, рассказывает Евгений, хозяйка попросила помочь с документами: вынести «паспорта» и ценное имущество. Евгений вынес на улицу тумбочку. Ольга проверила, но документов в ней не обнаружила. Пошли искать дальше. В доме гражданин увидел памперсы, начал снимать на мобильный, но хозяйка его остановила и попыталась отобрать телефон.

Первую спасенную бабушку отнесли в «Жигули». Евгений попробовал еще раз зайти в дом, но в нем было уже слишком много дыма. Если люди и просили о помощи, то их голоса не было слышно среди общей суматохи и треска горящего дерева.

Фото: Юлия Баталова «Новая»

Уже после тушения пожара один из сотрудников МЧС подтвердит журналистам: хозяйка действительно дезинформировала спасателей, сказав, что в доме людей больше нет.

…Сейчас по факту гибели людей в нелегальном пансионате возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование, как водится, находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. При этом жители Боровского, участвовавшие в спасательной операции, говорят, что следователи их до сих пор не допросили.

11 января Центральный районный суд Тюмени отправил хозяйку «пансионата» Ольгу Вильямсон в СИЗО на два месяца.

По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора по всему региону пройдут проверки с целью выявления нелегальных пансионатов. Будто раньше этого нельзя было сделать, после серии аналогичных трагедий.

Юлия Баталова

Новая газета

P.S.

Когда текст готовился к публикации, стало известно, что СКР, помимо уголовного дела против хозяйки пансионата, также возбудил уголовное дело о халатности.

«Следствием установлено, что возгорание строений, расположенных на территории домовладения обвиняемой и гибель постояльцев стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов», — говорится в заявлении СК.

Фигурантов в данном уголовном деле пока нет.

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