 

Ученые обеспокоены быстрым развитием искусственного интеллекта

12.01.2021, 16:24, Новости дня
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Фантастика становится реальностью. Сейчас ученые уже сомневаются, пойдет ли на пользу человечеству столь быстрое развитие искусственного интеллекта. Если машины станут умнее людей во всех отношениях и обретут автономность, то последствия могут оказаться весьма плачевными, говорят специалисты.

Однако перспектива создания сверхразумных компьютерных систем – это уже реальность нашего дня. Ученые пока не протестуют против данной тенденции, но уже демонстрируют осторожную позицию.

Тем временем группа научных сотрудников, собравшихся из разных стран, представила доказательства того, что управлять «слишком умным» искусственным интеллектом, а также контролировать его действия и ограничивать полномочия человек, скорее всего, не сможет.



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