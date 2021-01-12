По стопам отца и деда – Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи

12.01.2021, 16:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На восьмом съезде Трудовой партии Кореи было принято решение о восстановлении должности генсека и Ким Чен Ын был единогласно избран единственным кандидатом, достойным занимать такой пост, пишет Asahi Shimbun. По мнению наблюдателей, новый титул, который носили отец и дед лидера, Ким Чен Ир и Ким Ир Сен, даст вождю ещё больше власти.



Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил новый титул генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК), пишет Asahi Shimbun. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, эту должность, которую ранее занимали отец вождя Ким Чен Ыр и дед Ким Ир Сен, было решено восстановить.

Таким образом, по мнению Asahi Shimbun, Ким хочет укрепить свой авторитет и усилить режим.

Ранее лидер Северной Кореи занимал пост сначала первого секретаря ЦК ТПК, а затем председателя Исполнительного политического совета. На восьмом съезде партии 10 января, по словам Центрального телеграфного агентства, было принято единогласное решение об избрании Ким Чен Ына на должность генсекретаря партии как «единственного» человека, который способен далее продвигать националистическую идеологию чучхе, заложенную Ким Ир Сеном.

«Учитывая самые серьёзные требования текущей ситуации и непоколебимую веру членов партии и всего народа, мы со всем уважением хотим назначить Ким Чен Ына главой Трудовой партии Кореи», — заявил один из участников съезда, выступивших за присвоение лидеру должности генсека. Как обращает внимание Asahi Shimbun, в зале, где проходило собрание ТПК, не было портретов ни Ким Чен Ыра, ни Ким Ир Сена.

Японская газета предполагает, что новая должность действующего лидера Северной Кореи свидетельствует о его стремлении закрепить за собой безграничную власть и прекратить опираться на авторитет своей семьи. Получив новый пост, Ким становится наравне со своим отцом и дедом.

В своём обращении на съезде лидер пообещал продолжить расширять ядерную программу страны, что, как считает Asahi Shimbun, говорит о намерении поддерживать внушительный военный потенциал. Кроме того, пост генсека даёт Киму больше свободы во внутренней политике и экономике. 5 января вождь признал, что его экономические планы, выдвинутые на прошлом съезде в 2016 году, не сумели достичь поставленных целей.

Как добавляет издание, также примечательно, что на съезде 2021 года сестра Кима Ким Ё Чжон была исключена из списка кандидатов в политбюро партии. Как полагают наблюдатели, это может быть связано с её неудачами в переговорах с Южной Кореей и США, однако, благодаря своему кровному родству с вождём, она по-прежнему удерживает в своих руках большое влияние.