За Рождество Великобритания «расплатится жизнями» – смертность от коронавируса ставит рекорды, а помочь ещё живым некому

12.01.2021, 16:20, Новости дня

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Пандемия коронавируса нанесла ещё один тяжёлый удар по Соединённому Королевству: суточная смертность от COVID-19 в стране на днях вновь превысила 1300 человек, пишет The Guardian. Как подчёркивает обозреватель издания, эта печальная ситуация — «расплата» за празднование Рождества, которое многие несмотря ни на что отметили в кругу близких. Впрочем, худшее ещё впереди, ведь из-за нового штамма коронавируса ряды медработников быстро редеют.



Reuters

В «нормальные времена» в январе люди подсчитывают, во сколько им обошлись праздники, разбираясь с выписками по кредитным картам и рассчитываясь за праздничные траты, — но в нынешнем году цена за празднование Рождества в кругу близких может оказаться куда тяжелее обычного, и исчисляться она теперь будет в человеческих жизнях, пишет The Guardian. Как соообщает газета, по признаниям врачей и медсестёр Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), число пациентов, госпитализированных с диагнозом «коронавирусная инфекция», ныне вновь достигает рекордных величин, а суточная смертность за последние дни преодолела отметку в 1000 человек.

«Когда мы в прошлый раз достигли таких показателей смертности, до пика нам оставалось ещё 22 дня», — вспоминает в интервью The Guardian врач-консультант по респираторным заболеваниям и реанимационным мероприятиям Королевской лондонской больницы Зудин Патучири. Между тем, в минувшую пятницу суточная смертность обновила рекорд, достигнув 1325 человек, подчёркивает обозреватель издания.

Как медики NHS, так и рядовые британцы опасаются, что до того, как пандемия пойдёт на спад, им придётся пережить серьёзное ухудшение ситуации, пишет журналист. Обнаруженный не так давно в Великобритании новый, более заразный штамм коронавируса в сочетании с последствиями праздничных посиделок с родными и друзьями произвёл на показатели заражаемости эффект «ракетного двигателя», констатирует он. «В правительстве с самого начала говорили, что без жёстких мер система здравоохранения не выдержит перегрузки. Однако правда в том, что такой исход может нас ждать даже при введении самых драконовских ограничений. Мы трижды вводили локдаун — и момент истины вот-вот наступит», — сокрушается автор.

«Одним из ключевых факторов выступает укомплектованность персоналом, но мы уже всех, кто может работать, вернули на место, — комментирует ситуацию Патучири. — Следующий вопрос: хватит ли нам оборудования? Наверное, хватит. А лекарств достаточно? Вроде бы да. Но с точки зрения логистики это настоящий кошмар, и решений у нас пока нет. Мы гордимся тем, что можем помогать другим больницам — это один из наших «коньков». Но по-настоящему пугает как раз то, что теперь к нам приходят мысли, что помогать мы уже больше не сможем. Как же нам продолжить наращивать темпы в ближайшие три недели?».

Как пишет The Guardian, в пятницу мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица находится в чрезвычайном положении. За день до этого медицинский директор NHS по лондонскому региону Вин Дивакар заявил на служебном совещании, что в больницах Лондона меньше чем через две недели закончатся места. А как поведал в интервью изданию врач-консультант по вопросам интенсивной терапии Ганеш Сунтралингам, наплыв пациентов оказался настолько серьёзным, что в реанимационных отделениях катастрофическая ситуация может сложиться уже через неделю.

Следующие 7—10 дней станут для NHS испытанием — ей предстоит не только выдержать резко растущее число случаев заражения, но и перенести всё более ощутимую нехватку персонала и организовать вакцинацию, подчёркивает обозреватель The Guardian. «Сейчас разворачивается сразу несколько авральных ситуаций, которые и покажут в итоге, достаточно ли крепка NHS или же она не справляется», — цитирует журналист врача-консультанта одной из лучших лондонских больниц, пожелавшего остаться неизвестным.

Как заявил в беседе с кореспондентом The Guardian врач-консультант по респираторным заболеваниям больницы Гленфилд в Лестере Джо Беннетт, медикам приходится выносить такие нагрузки, сталкиваться с которыми им ещё ни разу не приходилось — они работают в «зимнем» режиме ещё с ноября позапрошлого года, то есть 14 месяцев. А между тем, по мере дальнейшего увеличения численности пациентов укомплектованность персоналом во многих отделениях начинает сокращаться, так как медики тоже заражаются новым штаммом коронавируса.

На прошлой неделе председатель управляющего совета Британской медицинской ассоциации Чаанд Нагпол сообщил в письме членам организации, что по всей стране ушли на больничный с коронавирусной инфекцией в общей сложности более 46 тыс. медиков. При этом, тогда как в прошлом апреле нехватка персонала в NHS в целом достигала 6%, сейчас она, по некоторым данным, превысила 12%, предупреждает The Guardian. Свою роль сыграл и брексит, из-за которого многие иностранные медики, ранее работавшие в британских больницах, решили покинуть страну. «За последние полгода мы очень, очень быстро потеряли огромную долю квалифицированного персонала, — поясняет Зудин Патучири. — В реанимационных отделениях повсюду работали медсёстры из Португалии, Испании и Италии, и они все уехали. Остались лишь те, кто имеет в стране связи личного характера».

Как рассказала корреспонденту The Guardian медсестра и специалист по интенсивной терапии Кейт Тантам, из-за роста числа случаев заражения COVID-19 на фоне нехватки персонала медикам стало необычайно сложно строить планы. «Количество людей, ушедших на больничный, меняется ежечасно, поэтому когда заступаешь в смену, не знаешь ни сколько у тебя будет работников, ни сколько будет пациентов, ни насколько тяжёлые случаи будут, ни даже в каком отделении придётся работать. Вот как сильно ударил приток пациентов по реанимационным отделениям по всей стране. При этом у тебя могут быть люди, у которых за плечами 10-летний опыт работы в реанимации, а могут — те, кто успел там проработать 10 недель, а то и 10 минут», — говорит она. По словам Тантам, сильнее всего в последнее время ситуация обострилась на юго-востоке страны, что стало результатом появления нового штамма коронавируса, однако Уэльс и северо-западные районы живут в таком режиме уже много месяцев, но об этом все просто забыли.

Сталкиваются медики и с другими проблемами, признаётся Тантам. «Мы видим, что по всей Великобритании участились случаи словесных оскорблений в отношении медсестёр. Дело в том, что люди очень злятся, ведь COVID-19 убивает их родных, и, наслушавшись россказней, не доверяют врачам, считая, например, что их близким прекратят обеспечивать кислородную терапию», — цитирует медсестру The Guardian.

Нехватка персонала влияет на работу NHS на всех уровнях и во всех задачах — в том числе и в плане вакцинации, которую необходимо организовать как можно скорее, пишет британское издание. В графстве Кент, которое считается одним из наиболее пострадавших от пандемии регионов южной Англии, по некоторым данным, ушли на больничный около 25% всего медицинского и административного персонала государственных учреждений — а, как заявил The Guardian медицинский директор Местного комитета врачей общей практики Кента Джон Аллингэм, в некоторых частных медицинских кабинетах уже не хватает до половины сотрудников.

Из-за этого таким кабинетам становится гораздо труднее участвовать в программе вакцинации, причём не только из-за того, что инъекция вакцины должна происходить при личном присутствии врача, но и из-за того, что в отсутствие значительной части административных работников невозможно нормально организовать запись на приём. «В солидном кабинете, где в нормальных условиях работают восемь-девять администраторов, теперь их иногда остаётся трое, а им ведь нужно в понедельник утром принимать по 300 телефонных звонков. При этом один из них ещё должен открывать пациентам дверь, поскольку кабинеты, предоставляющие услуги хирурга, обычно запирают дверь. А к тому же необходимо в день обрабатывать сотни писем и выписывать повторные рецепты», — объясняет Аллингэм.

По мысли председателя совета директоров Королевского колледжа врачей общей практики Мартина Маршалла, даже если бы медицинский персонал не выкашивал коронавирус, в местных хирургических кабинетах просто не хватит людей для того, чтобы достичь установленного властями амбициозного целевого показателя в размере 2 миллионов прививок в неделю. «Чтобы распространить те ограниченные запасы вакцины, которые у нас уже есть, нам людей пока хватает. Но для того, чтобы значительно расширить программу вакцинации в течение двух-трёх недель, одновременно продолжая прививать людей от гриппа по другой программе и принимать людей в рамках общей практики, у нас, конечно, персонала недостаточно», — заявил Маршалл в интервью The Guardian.

Столь же тяжёлый удар получил и штат британских соцработников, пишет газета. По данным объединяющей британские социальные учреждения НКО «Национальный форум организаций социального обеспечения» (NCF), в некоторых из таких организаций на больничный ушли более половины сотрудников. «Если людям нельзя будет помочь после выписки — либо предоставив им место в доме престарелых, либо обеспечив им уход на дому, — то сбой даст вся система целиком», — предупредил в интервью The Guardian исполнительный директор NCF Вик Рейнер.