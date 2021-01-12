Японцы предпочли бы откладывать Олимпиаду и дальше

12.01.2021, 16:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Последние опросы показывают, что около 80% жителей Японии выступают за отмену или дальнейший перенос Олимпийских игр, которые планируется провести в Токио этим летом. Это связано в основном с тем, что японцы обеспокоены новыми вспышками коронавирусной инфекции, которые уже заметно увеличили нагрузку на медицинскую систему страны. При этом уровень одобрения мер, предпринимаемых кабинетом министров во главе с Ёсихидэ Сугой, тоже падает, пишет Mainichi Shimbun.



Reuters

По мнению японцев, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые были перенесены на предстоящее лето из-за пандемии, следует и дальше отложить либо вообще отменить. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, который организовало в выходные информагентство Kyodo News.

При этом 35,3% опрошенных высказались за полную отмену Олимпиады в Токио, а ещё 44,8% заявили, что Игры следует снова отложить. Олимпийские игры в Японии должны были состояться в прошлом году, однако их пришлось переносить из-за пандемии коронавируса, напоминает Mainichi Shimbun. Дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, которую пока не удаётся сдерживать, продолжает омрачать и предстоящие спортивные мероприятия.

Опрос также показал, что 68,3% респондентов недовольны мерами, принятыми правительством Японии в связи с коронавирусом. И всего 24,9% считают, что в борьбе с пандемией власти действовали надлежащим образом, отмечается в статье. В частности, 39,8% опрошенных назвали слишком запоздалой мерой режим чрезвычайного положения, под действие которого подпадает Токио и прилегающие к нему префектуры Канагава, Тиба и Сайтама. В то же время почти 78% уверены, что этот режим необходимо распространить и на другие районы страны, пишет Mainichi Shimbun.

Кроме того, по данным опроса, степень одобрения действий кабинета премьер-министра Ёсихидэ Суги составляет сейчас 41,3% — и это на 9% ниже, чем в предыдущем декабрьском опросе, отмечается в статье. В то время как рейтинг неодобрения правительства в Японии уже составляет 42,8% всего через четыре месяца после начала его работы. И наиболее часто упоминаемой причиной неодобрения была «нехватка лидерства» в борьбе с пандемией, об этом заявили 41,2% респондентов.

Это социологическое исследование охватило 715 случайно выбранных домохозяйств, где проживают избиратели, имеющие право голоса. Из них дать ответы на все вопросы согласились 521 и 520 человек соответственно. Между тем суточное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии на протяжении последних дней превышает 3 тыс. человек, сообщает Mainichi Shimbun.