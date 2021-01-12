 

В Донецкой области будут судить обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях РФ – прокуратура

12.01.2021, 16:16, Новости дня
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В Донецкой области будут судить подозревамого в участии в террористических группировках, которые воюют против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 12 января.

“Досудебное расследование установило, что весной 2014 года мужчина вступил в “батальон Восток”, а позже – в незаконное вооруженное формирование РФ “Б2 Казачий Союз войска Донского”. Будучи в должности стрелка, около года злоумышленник воевал против Вооруженных сил Украины в районе городов Дебальцево, Углегорск, поселках Пески и Спартак Ясиноватского района, а также на территории международного аэропорта Донецк имени Сергея Прокофьева”, – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Обвинительный акт направлен в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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