В “Слуге народа” отреагировали на санкции США: Шаги Дубинского часто не совпадали с позицией фракции

12.01.2021, 16:16, Новости дня

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Замглавы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук прокомментировала LIGA.net внесение нардепа и своего коллеги по фракции Александра Дубинского в санкционный список США.

“Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции “Слуга народа”. Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский”, – сказала Кравчук.

По ее словам, депутаты фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в санкционный список.

Также она отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Помимо Дубинского, это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”. Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как “фабрика троллей”).

Сам Дубинский отрицает, что совместно с Деркачом пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

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