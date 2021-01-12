Перуанский суд обвинил Гейтса, Сороса и Рокфеллера в создании пандемии COVID-19

12.01.2021, 16:16, Новости дня

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Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса и умершего в 1937 году миллиардера Джона Рокфеллера в “создании пандемии коронавируса”. Об этом говорится в постановлении суда, копию которого опубликовали перуанские издания Pasión por el Derecho и Perú 21.

Решение суда касается продления ареста для обвиняемого в изнасиловании. Его вынесли судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай 21 декабря. В его тексте говорится, что уголовный процесс приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Далее приводится конспирологическая теория о том, что пандемию создали “преступные элиты, доминирующие над миром” и “авторы нового мирового порядка”.

“Ни одно мировое правительство, физическое или юридическое лицо или защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия предсказуема, за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос и Рокфеллер которые продолжают руководить ей с крайней степенью секретности и с помощью глобальных корпораций”, – говорится в решении суда.

Указанные “авторы нового мирового порядка” могут спрогнозировать развитие пандемии до 2030 года, считает перуанский суд.

Государственное ведомство в Перу под названием ODECMA, контролирующее судебные власти в Перу, начало расследование против судей, которые вынесли это постановление, пишет перуанское издание RPP Noticias.

Судебное разбирательство проведут, чтобы собрать доказательства и проверить факты, изложенные судьями апелляционного суда.

Теория о том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, появилась в январе прошлого года. По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса в апреле была самой популярной из всех ложных версий о происхождении COVID-19.

Конспирологи утверждают, что Гейтс “проговорился” о своей причастности к разработке нового коронавируса, когда на конференции TED в 2015 году предупреждал о возможности пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса или изменения его генома в лабораторных условиях не существует.

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