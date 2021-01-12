В Аргентине отказались от идеи прививать лишь одной дозой «Спутник V»

12.01.2021, 16:14, Новости дня

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Минздрав Аргентины отказался от идеи прививать граждан только одной дозой российского препарата «Спутник V», требующей двух доз, сообщила замглавы министерства Карла Виссотти.

«Вакцина «Спутник V» единственная, чья схема вакцинации располагает двумя компонентами, сначала (вводится) компонент Ad26, а затем с минимальным интервалом в 21 день второй компонент Ad5. Аргентина намерена следовать этим указаниям», – написала Виссотти в Twitter.

По ее словам, правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн доз вакцины «Спутник V» для вакцинации 30 млн человек отметив, что вакцину ввезут в страну в ближайшие месяцы.

Накануне Виссотти сообщила, что Аргентина рассматривает возможность вакцинации большего количества граждан только первым компонентом российского препарата «Спутник V». Такой шаг вызван значительным ростом числа заболевших COVID-19.

В конце 2020 года в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.