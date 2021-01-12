 

Лондон ограничит бизнес с Китаем из-за прав уйгуров

12.01.2021, 16:14, Новости дня
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Британия решила ввести ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за якобы нарушения прав уйгуров, сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

«Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны. Мы продолжим говорить то, что считаем правильным, и подкреплять свои слова делом», – цитирует главу МИД ТАСС.

Меры, предложенные британским руководством, предусматривают ограничение на ведение бизнеса с компаниями из этого района Китая, которые якобы используют подневольный труд уйгуров.

Летом США решили ввести санкции на Китай из-за якобы притеснения прав уйгуров.



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