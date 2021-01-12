Мэрия Москвы лишила «ДОМ-2» павильона для кастингов и редакции журнала

12.01.2021, 16:10, Разное

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У руководителей проекта «ДОМ-2» мэрия Москвы отобрала павильон, в котором проходили кастинги, а также редакцию журнала. Это здание располагалось в столице на ул. Саморы Машела, 5.

Данная земля теперь не находится во владении учредителей и организаторов телестройки. Павильон был построен в 2009 году благодаря усилиям компании «Европлейс», срок аренды территории составлял 99 лет. Немного позже здание стала использовать фирма «СПП», которая и занималась реалити-шоу. На некоторых этапах в здании даже проживали участники проекта.

Сообщается, что площадь понадобилась РУДН, так как данная земля находится в собственности университета. Руководство ВУЗа обратило внимание на то, что при сделке был ряд нарушений. Поэтому мэрия Москвы обратилась в суд с требованием вернуть данную арендованную территорию обратно, а павильон снести. Предполагается, в скором времени состоится передача здания в собственность РУДН.

Реалити-шоу «ДОМ-2» выходило на телеканале ТНТ с 2004 года. Как пишет издание Teleprogramma, недавно руководство проекта приняло решение о его закрытии. По некоторым данным, телестройка «переедет» на другу платформу, однако подробности этого и сроки пока не известны.