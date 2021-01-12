Медики: Дробное питание может спровоцировать диабет

12.01.2021, 16:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медики заявили, что сахарный диабет может спровоцировать дробное питание. Чтобы этого не допустить, важно обеспечить между приемами пищи достаточный интервал.

Вред постоянных перекусов

По словам врачей, даже просто яблоко, съеденное на перекус, способно спровоцировать сахарный диабет. Популярная концепция дробного питания уже скорректирована медицинскими специалистами. Как заявила диетолог Анна Коробкина, кусочничество является плохой привычкой, поскольку организму все время нужно вырабатывать инсулин. Например, человек позавтракал, а через час приехал на работу и съел какой-то фрукт, потом выпил кофе со сладостями, пообедал и так далее. Получается, еда поступает в организм почти каждый час. Со временем такая привычка приводит к развитию сахарного диабета.

Уровень глюкозы в крови постоянно увеличивается. Организму приходится вырабатывать инсулин, чтобы удерживать нормальное содержание сахара в крови. Каждый орган имеет свой резерв, никто не знает, когда он полностью будет исчерпан.

Как не допустить развитие диабета

Чтобы не допустить развитие диабета, необходимо принимать пищу, выдерживая определенные промежутки. Они должны составлять три часа и более. Тогда уровень глюкозы будет оставаться стабильным.

«Популярное суждение о том, что питаться нужно маленькими порциями, но часто, вызывает вопрос. А насколько часто? Оптимальным вариантом является выдерживание интервала от трех до пяти часов, в последнее время все больше специалистов склоняются к показателю четыре-пять часов. Дробное питание основывается на принципе, когда уровень глюкозы растет, происходит выработка инсулина, он начинает постепенно снижаться, выделяется энергия. Все это происходит в интервал, когда человек не ест. Два часа – уже мало», – считает диетолог.

Анна Коробкина посоветовала обращать внимание на состав продуктов, которые употребляются в пищу. Выбирать необходимо те, где отсутствует сахар. Как правило, это можно определить даже по вкусу. В то же время бывают ситуации, когда присутствие сахара в продуктах питания не является очевидным. Например, такой скрытый компонент зачастую содержится в молочных продуктах, пишет портал «Ридус».