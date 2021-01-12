Sohu: у России есть мощнейшее оружие для сдерживания НАТО

12.01.2021, 16:10, Разное

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Китайское издание Sohu оценило шансы РФ в вероятном противостоянии с НАТО. Авторы публикации назвали мощнейшее оружие РФ, которое сдерживает военные силы Североатлантического альянса.

У Российской Федерации есть большой потенциал для успешного противостояния западным государствам и их военным объединениям. Несмотря на потуги Соединенных Штатов и их влияние на европейские страны, вооружения Москвы по-прежнему составляют для них серьезную силу. Этого удалось добиться благодаря созданию РФ мощнейшего оружия для сдерживания НАТО и любых других потенциальных противников. Китайские эксперты, которых привлекли к созданию статьи в Sohu, называют сразу несколько видов орудий и военно-технических комплексов, например, «Сармат» и корабли «Каракурт», обеспечивающие охрану РФ как с воды и суши, так и с воздуха.

Новейшая разработка отечественных конструкторов – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заменила ракеты «Воевода», состоящие на вооружении еще со времен Советского Союза. Главным преимуществом перспективного стратегического РК шахтного базирования в пятом поколении является его ракета. Тяжёлая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета комплекса способна обеспечить безопасность российских границ перед любыми современными угрозами. В данном МБР акцент сделан на траекторию и способы доставки ракет, а не на их вес и количество, что значительно повышает эффективность такого вида вооружений. Это не только усложняет уничтожение боеголовок ПРО противника, но и дает возможность запускать гражданские космические аппараты, а также осуществлять удары по суборбитальной траектории через Антарктиду, обойдя развёрнутые средства противоракетной обороны.

Кроме того, журналисты Sohu упомянули корабли «Каракурт», относящиеся к проекту 22800. Несмотря на отсутствие большой базы крупных надводных военных судов, таким образом РФ способна достичь паритета с флотом любой из стран НАТО. Используя не самый большой бюджет, Москва может бросить вызов любой из главных морских держав. Небольшие, но обладающие мощным вооружением фрегаты «Каракурт» характеризуются водоизмещением в 800 тонн. Уже сейчас Министерство обороны РФ сделало заказ на 16 единиц подобной техники. Главной их особенностью является наличие восьми вертикальных установок для запуска крылатых ракет типа «Калибр». В совокупности с радиолокационными станциями, оборудованный активной фазированной решеткой «Каракурт» превращается в военный корабль с солидной мощностью. Такое судно способно не только обнаружить, но и поразить любые цели из-за пределов прямой видимости. Стоит отметить, что свою эффективность КР «Калибр» уже продемонстрировали ранее в боевых условиях на территории Сирии.