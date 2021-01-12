 

Поклонская высказалась о планах Украины вернуть Крым: Хотят территорию без людей

12.01.2021, 15:44, Разное
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Бывший прокурор Крыма заявила, что украинское руководство интересует только территория. По ее мнению, Киев готов вернуть полуостров без его жителей. “По сути, мы должны собрать узелки и уйти”, – раскрыла правду Наталья Поклонская в ходе пресс-конференции в Симферополе.

Украинские власти намерены провести “Крымскую платформу”, чтобы привлечь внимание мировых лидеров к вопросу принадлежности полуострова. Как отметила депутат Госдумы, проведение саммита по возвращению Крыма можно расценивать как подготовку к совершению международного преступления.

Ранее украинский министр Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия сделает все, чтобы помешать проведению платформы. “Мы хорошо насыпали соль на рану, и я этим доволен”, – сказал глава ведомства в недавнем интервью. Он выразил надежду, что полуостров будет в конце концов “возвращен” Украине.

Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за отделение от Незалежной. Российские власти уточнили, что референдум был честным и прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.



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