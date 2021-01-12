Предвыборная жертва

12.01.2021, 15:42, Разное

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Почему ушла в отставку мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Поражение в 2018 году кандидата от партии власти на выборах мэра Якутска не было простым. Сначала с выборов был снят известный (и даже можно сказать — скандально известный) в Якутии политик — неоднократный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Владимир Федоров. Однако в тандеме с Сарданой Авксентьевой, проведя энергичную кампанию фактически в последние недели перед выборами, он сумел «зайти» в мэрию в статусе вице-мэра. Он вынужден был уйти с муниципальной должности после того, как выяснилось, что его диплом, полученный в Иркутском институте народного хозяйства, равно как и факт обучения (вуз известен также как Иркутская государственная экономическая академия, БГУЭП, БГУ, см. в Диссернете), не смог быть подтвержден правопреемником этого вуза. Мы поговорили с бывшим вице-мэром о предстоящих политических событиях в Якутске.

Владимир Федоров и Сардана Авксентьева. Фото из соцсетей

— Владимир Юрьевич, вы сами собираетесь идти на выборы?

— Буду сейчас решать.

— Верно ли, что отставка — это способ провести выборы досрочно и тем самым возобновить монополию «Единой России» на власть в городе Якутске?

— Да.

— Если пойдете на выборы, то от кого?

— Трудно сейчас сказать что-либо. У меня очень большой выбор сегодня: начиная от самовыдвижения, заканчивая любой партией. Потому что по закону ты можешь от любой партии пойти — там не нужны особенные квоты и так далее, это очень простая процедура. Поэтому это всего лишь лицензия для того, чтобы тебя не сняли.

— Что, по-вашему, было основным рычагом, который принудил Сардану Владимировну покинуть должность мэра?

— Административное давление вышестоящей власти.

— В чем оно выражалось?

— Это создание препятствий. К сожалению, на сегодняшний день

муниципальная власть зависит целиком и полностью от органов государственной власти. Сейчас еще больше хотят гайки закрутить —

ликвидировать местные представительные органы и делать единый цельный. Например, в Якутске своего депутатского корпуса не будет. Будет профессиональный, так называемый республиканский. И профессиональные депутаты будут на зарплате у правительства сидеть. Соответственно, на сегодняшний день органы муниципальной власти зависят и в части бюджета, так как бюджет полностью субсидирован от субъектов. При этом они могут денег дать, а могут и не дать. Это все сказывается на общем социально-экономическом фоне.

Эти рычаги, административное давление, проявляются в тотальных проверках. Когда я работал первым замом Сарданы, я в день по две-три проверки получал от прокуратуры. Они просто из кабинета моего не выходили — начиная с обысков и заканчивая тем, что просто кто-то жалобу написал. Они профессионалы в части так называемых административных взысканий. Есть процедуры определенные, причем они полностью законные, когда у тебя прокуратура может сидеть в кабинете. Например, не ответил вовремя на письмо. Представляете, сколько там писем. У меня было 40 комиссий, 26 полномочий. Начиная от сельского хозяйства и заканчивая предпринимательством, городским хозяйством и еще комиссиями по выделению субсидий управляющим компаниям, например. Вот какая-то бумажка приходит (а это сотни документов) — и тебя проверяет прокуратура. То есть ты практически не занимаешься работой, а занимаешься отписками либо такими проверками. И тебе такую жизнь могут устроить.

Плюс информационный фон, который создали органы государственной власти вокруг Сарданы. Постоянное давление. Когда я с ней работал, то мы две трети рабочего дня отбивались от вот этих атак.

Оправдываешься, говоришь, что это не так. Найдут где-то помойку — рассказывают, что весь город в помойках. Я могу пример привести, когда мы один на один встретились с мусорной реформой 1 января 2019 года. Я выехал в 10 часов утра на полигон. И уже заготовки полетели в СМИ: город Якутск утонул в мусоре. Каково же было их удивление, что техника вышла 1 января в 10 утра и город начали убирать. Даже при отсутствии каких-либо операторов, хотя за это должен отвечать глава региона. Эти пакости, они, может, и мелкие, и незначительные, но они создают негативный фон. Конечно, тяжело при таком давлении работать и делать лучше, хотя мы делали. Мы делали, и у нас все получалось.

— Какую тактику вы ожидаете в ближайшие предвыборные месяцы от главы Якутии?

— Процедура простая. Они не выдумают ничего толком. Вся сегодняшняя технология предвыборная и управленческая процедура основаны на негативе. Создать негативный фон своего оппонента — какой он плохой. И не выглядеть лучше него, потому что лучше они не могут выглядеть: у них, действительно, и карма, и их бэкграунд отрицательные.

Соответственно, они эту технологию применяли, они эту технологию будут применять и сейчас. Процедура пройдет в ускоренном порядке, город должен быть взят под контроль «Единой Россией», потому что скоро РФ должна будет провести выборы в Госдуму. Все эти манипуляции связаны только с одним продуктом, который желает власть получить, — это Госдума.

Процедура простая. Сейчас назначение скорых выборов, быстрых. «Мэр-единоросс» пытается наладить в Якутске порядок. Порядок, так скажем, совместный с органами госвласти. Возможно, будет управлять правительство республики.

Надо признать, эти выборы будут проведены, чтобы городом управляли республиканские власти.

Если выберут мэра того, которого захотят власти, он будет номинальным. Процедура пройдет до апреля-мая, чтобы свой был человек и, соответственно, подготовка к выборам в Госдуму прошла. Только времена другие — модель, которая была десять лет назад, уже не работает. Не работает, правда.

Андрей Заякин

сооснователь «Диссернета»,

редактор data-отдела «Новой»

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