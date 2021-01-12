«Рутениевое кольцо» – в России появится сеть туристических маршрутов по самым экологически загрязнённым местам

12.01.2021, 15:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерства туризма, экологии, промышленности и торговли РФ анонсировали выход сети курортных туров, проходящих через российские города, обладающие самыми высокими показателями экологического загрязнения.

– По какой-то необъяснимой причине показатели внутреннего туризма в регионы с крупными производственными центрами остаются крайне низкими. Люди просто не хотят туда ехать – называют эти области выгребными ямами страны, в которых нет ничего интересного и посещать которые в здравом уме никто не будет. Многие мои знакомые непроизвольно крестятся при слове Нижний Тагил, и это при том, что они, во-первых, неверующие, а во-вторых, не знают, что такое Нижний Тагил. Мы не можем согласиться с этими утверждениями. В этих регионах есть интересные места, – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В настоящий момент разработано два основных маршрута, краткие аннотации к которым опубликованы на сайте федерального агентства по туризму. «Рутениевое кольцо» – Свердловская и Челябинские области, включает в себя уникальную возможность побывать в промышленных районах Челябинска, изучить живописную флору вокруг Белоярской АЭС, посмотреть на легендарные Карабашские очистительные сооружения, которые не модернизировались со времён Российской империи, но до сих пор работают.

Второй туристический маршрут получил имя «Лёгкие Сибири». Во время путешествия по Кемеровской, Новосибирской области и Красноярскому краю туристы смогуть погрузиться в Кузбасский угольный бассейн, вдохнуть полной грудью воздух Прокопьевска, полюбоваться семицветными норильскими закатами и многое другое.

Помимо развития внутреннего туризма, проект также будет способствовать развитию патриотических чувств и призван снизить нагрузку на отечественную систему здравоохранения. Проекту уже обещана государственная поддержка, поэтому чести стать первооткрывателями маршрутов в первую очередь удостоятся работники бюджетных организаций, вместо привычного Крыма и областных санаториев, отправятся навстречу Красноярску, Норильску и Челябинску.

—