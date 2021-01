«Пока не поздно» – сторонники Ассанжа стремятся добиться помилования до окончания срока Трампа

12.01.2021, 15:26, Новости дня

После целой череды смягчений наказаний со стороны Дональда Трампа сторонники разоблачителя Джулиана Ассанжа планируют усиленно добиваться для него свободы, пока действующий президент ещё у власти, пишет The New York Times. Команда Ассанжа уже наняла лоббиста со связями в администрации Трампа и подала прошение о помиловании.



К концу президентского срока Дональда Трампа сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа решили активизировать попытки добиться помилования для известного разоблачителя, пишет The New York Times.

Как напоминает издание, на прошлой неделе американский Минюст заявил, что собирается оспорить решение британского суда, отказавшего Вашингтону в экстрадиции Ассанжа. В США разоблачитель должен предстать перед судом по обвинениям в нарушении Закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственных компьютеров.

Учитывая, что после своего поражения на выборах президент Трамп подписал помилования и смягчения наказания для десятков людей, сторонники Ассанжа тоже питают большие надежды. Однако сейчас они опасаются, что после того, как избиратели президента пошли штурмом на Капитолий, добиться новых президентских помилований до 20 января, дня инаугурации Джо Байдена, будет сложнее. Несмотря на это, борцы за свободу Ассанжа намерены предпринять все возможные попытки, чтобы добиться своего до окончания срока Трампа.

Байден некогда называл Ассанжа «террористом высоких технологий». Некоторые из советников избранного президента до сих пор винят разоблачителя и WikiLeaks в поражении Хиллари Клинтон на выборах 2016 года после публикации на портале Ассанжа компрометирующих электронных переписок демократов. Те, как утверждают американские официальные лица, были украдены российской разведкой, чтобы помочь Трампу одержать победу.

Однако для сторонников Ассанжа вопрос о его помиловании выходит за рамки политики и личности самого разоблачителя. Как заявил бывший журналист и экс-коллега Ассанжа, адвокат Марк Дэвис, «это больше чем Джулиан». Если его будут судить, «это будет иметь самые печальные последствия для всей журналистики в сфере национальной безопасности». «Если мы сможем добиться свободы Джулиана, тогда это не станет прецедентом. Если Джулиана осудят, плохо будет всем нам», — считает Дэвис.

Сегодня адвокат входит в австралийскую некоммерческую организацию Blueprint for Free Speech, выступающую за свободу слова и представляющую интересы таких же разоблачителей, как Ассанж. В субботу 9 января группа подписала договор о предоставлении услуг на безвозмездной основе с лоббистом Робертом Стриком, который со своими обширными связями в администрации Трампа должен будет помочь добиться помилования для основателя WikiLeaks.

По данным The New York Times, Стрик работал на находящегося в заключении саудовского принца, администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. По словам лоббиста, он согласился бесплатно помочь Ассанжу, потому что тоже поддерживает свободу слова, и будет продвигать интересы разоблачителя и в администрации Байдена, если с Трампом ничего не выйдет. Согласно контракту с Blueprint for Free Speech, Стрик должен будет «способствовать организации встреч и взаимодействиям с администрациями президента и избранного президента» с целью «получить полное помилование» для Ассанжа.

Марк Дэвис заверил, что его команда пытается урегулировать вопрос с Республиканской партией, «пока ещё не поздно» и пока дело Ассанжа, которому при действующем президенте были официально предъявлены обвинения, «не стало частью наследия Трампа». «Если Джо Байден проявит сочувствие, то прекрасно, и мы, конечно, надеемся, что так оно и будет. Но с уходящим президентом процесс намного проще, чем с новым», — прокомментировал Дэвис.

Газета обращает внимание, что дело Ассанжа привлекло внимание многих правозащитных организаций, известных общественных деятелей и знаменитостей, включая актрису Памелу Андерсон. В своих попытках добиться свободы для Ассанжа Blueprint for Free Speech будет задействовать и эту поддержку.

Дэвис подчеркнул, что его организация действует параллельно с семьёй разоблачителя и его адвокатами, однако Штрик поддерживает контакты с одним из юристов Ассанжа в Вашингтоне Барри Поллаком. В прошлом месяце последний подал прошение о помиловании в офис юрисконсульта Белого дома, однако комментировать тему по запросу The New York Times отказался, сказав лишь, что пока его заявление находится на рассмотрении.

Впрочем, газете удалось получить копию прошения. В нём юристы Ассанжа настаивают на том, что обвиняемого преследуют за обнародование правдивых сведений, напоминают, что в конце своего срока Барак Обама смягчил приговор бывшей сотруднице разведки Челси Мэннинг, предоставившей военные и дипломатические документы WikiLeaks, и выражают обеспокоенность относительно здоровья Ассанжа, который сейчас находится в британской тюрьме, закрытой на карантин из-за коронавируса.