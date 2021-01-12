Ветеран Госдепа – Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России

12.01.2021, 15:26, Новости дня

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Директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в администрации Джо Байдена может стать Уильям Бернс — карьерный дипломат, занимавший в своё время пост посла в Москве, пишет Politico. Как подчёркивается в материале издания, выдвинув на такую должность не разведчика, а ветерана внешней политики, Байден подтвердил своё намерение наладить отношения с союзниками.



Reuters

Избранный президент США Джо Байден в понедельник объявил о своём намерении назначить «ветерана американского дипломатического корпуса» Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщает Politico.

Как подчёркивается в материале издания, на протяжении своей 33-летней карьеры в Государственном департаменте США Бернс успел поработать в дипломатическом ведомстве на нескольких высоких постах, последним из которых стала позиция заместителя госсекретаря в администрации Барака Обамы. Кроме того, Бернс в разное время был послом США в Иордании (1998—2001), помощником госсекретаря по ближневосточным делам (2001—2005), послом в РФ (2005—2008) и заместителем госсекретаря по политическим вопросам (2008—2011). В 2014 году Бернс уволился с государственной службы и в настоящий момент занимает пост президента аналитического центра «Фонд Карнеги за международный мир».

Позиция директора ЦРУ стала одной из последних высокопоставленных должностей в администрации Байдена, на которую выдвинул своего кандидата избранный президент, — кандидатуры на остальные посты, включая госсекретаря, глав Пентагона и Министерства внутренней безопасности, а также директора Национальной разведки, были предложены Байденом на протяжении минувших недель, напоминает Politico.

Избранный президент в специальном заявлении по поводу назначения назвал Бернса «образцовым дипломатом, который имеет за плечами несколько десятилетий опыта на мировой арене и все эти годы оберегал наш народ и нашу страну». Кроме того, по словам Байдена, Бернс разделяет его «убеждённость в том, что разведка должна быть свободна от политических предпочтений, и профессионалы, посвятившие себя разведывательному делу, заслуживают благодарности и уважения». «Господин Бернс обеспечит знания, здравомыслие и кругозор, нужные нам для того, чтобы предотвращать угрозы и противодействовать им ещё до того, как они доберутся до наших берегов. Когда Бернс займёт пост директора ЦРУ, американский народ сможет спать спокойно», — цитирует заявление Байдена Politico.

По данным журнала, кандидатуру Бернса высоко оценил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Как заявил он в интервью Politico, дипломат принесёт с собой в ведомство «обширный опыт в международных делах и отношениях между странами, а также солидные и стабильные организаторские способности».

Выдвижение Бернса означает, что вместо карьерного разведчика — то есть в том числе и нынешнего директора ЦРУ Джины Хаспел — главой Центрального разведывательного управления станет карьерный дипломат, что говорит о твёрдом намерении Байдена вновь укрепить международные связи Вашингтона, истрепавшиеся при администрации уходящего президента Дональда Трампа, пишет Politico. По мнению обозревателя издания, Бернсу на предстоящих слушаниях в конгрессе по утверждению его кандидатуры удастся избежать как минимум одной сложной темы, которая неизменно оказывалась для его предшественников камнем преткновения в ходе общения с законотворцами, а именно — темы пыток.

Дело в том, что в 2016 году Бернс вместе с более чем сотней американских духовных лидеров, дипломатов, офицеров и чиновников структур нацбезопасности подписал открытое письмо с призывом к властям США публично осудить применение пыток и впредь соблюдать запрет на их использование. При этом той же Хаспел во время слушаний по утверждению её кандидатуры в 2018 году пришлось отвечать конгрессменам на массу неудобных вопросов о том, какую роль она сыграла в управлении секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде; по данным Politico, нынешняя начальница ведомства, работая в этой тюрьме, отвечала за жёсткие допросы подозреваемых в террористической деятельности, а позже по приказу вышестоящего начальства дала распоряжение уничтожить видеозаписи, на которых эти допросы были зафиксированы.

За последние четыре года ЦРУ к неудовольствию его начальства неоднократно оказывалось втянутым во внутреннюю политику, в том числе из-за того, что Дональд Трамп и его союзники обвиняли ведомство в попытках очернить уходящего президента, выставив его агентом Москвы, и сорвать по указке «глубинного государства» его политические инициативы, говорится в материале Politico. При Байдене агентство скорее всего сможет действовать, привлекая к себе значительно меньше внимания, поскольку избранный президент, в отличие от своего предшественника, вряд ли захочет делать публичные выпады в отношении директора ЦРУ.

Среди угроз, с которыми придётся иметь дело Уильяму Бернсу, — «осмелевшая РФ и всё более агрессивный Китай», а также проблемы транснационального масштаба вроде климатических изменений и пандемий, которые Байден уже обозначил как приоритетные, сообщает Politico. По мнению обозревателя журнала, Бернсу также придётся восстанавливать внутри ведомства боевой дух, который был сильно подорван при Трампе из-за того, что уходящий президент «политизировал» работу разведчиков, в особенности — из российского отделения ЦРУ.

По данным Politico, к осени прошлого года аналитики разведслужб стали всё реже осмеливаться передавать президенту данные о России, опасаясь его гнева, — Трамп очень не любил, чтобы разведчики упоминали при нём Москву, и постоянно припоминал им то, что они подтвердили «вмешательство» РФ в выборы 2016 года на его стороне. Бернсу же вряд ли придётся избегать каких-то определённых тем в общении с Байденом, поскольку тот, ещё занимая пост вице-президента при Бараке Обаме, привык внимательно слушать донесения разведчиков, пусть даже не всегда с ними соглашаясь, пишет журнал.