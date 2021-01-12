 

Зеленский и Санду договорились создать президентский совет

12.01.2021, 15:22, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет, чтобы совместно решать задачи двух стран. Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с Майей Санду 12 января, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Совет будет формировать стратегию и координировать действия для решения задач двусторонней повестки дня, сказал президент Украины.

Украина и Молдова, по его словам, планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным.

“Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня”, – заявил он.

Приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит, сообщил Зеленский.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, на то время действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Свой первый президентский зарубежный визит Санду совершила в Украину. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что 2021 год “начнут с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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