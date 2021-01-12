Кулеба о заявлении Лукашенко: Зеленский – самодостаточная политическая фигура и менторские нотки старших товарищей неуместны

12.01.2021, 15:22, Новости дня

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неуместными “менторские нотки” в заявлении Александра Лукашенко о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом глава МИД сказал в эфире канала “1+1” 12 января.

В интервью каналу “Россия 1”, которое вышло 10 января, Лукашенко сказал, что “не держит зла на Володю Зеленского” и назвал украинского президента “обучаемым” человеком.

“Во-первых, президента Украины нет смысла ничему обучать, тем более – Александру Лукашенко. Наш президент – самодостаточная политическая фигура, и все эти менторские нотки старших товарищей являются абсолютно неуместными. Он известный персонаж, он всегда славился своими харизматичными высказываниями, но чем дальше, тем больше они оторваны от реальности. Это можете считать официальной реакцией”, – сказал Кулеба.

На выборах президента Беларуси, которые проходили в августе 2020 года, по официальным данным, победу одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Комментируя протесты в Беларуси, Зеленский говорил, что белорусским властям необходимо найти диалог со своим обществом.

“Если власть Беларуси не найдет возможности диалога со своими людьми, ее не будет”, – считает президент Украины.

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