 

Санду начала свою речь на встрече с Зеленским на украинском языке

12.01.2021, 15:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Молдовы Майя Санду во время своего первого визита на посту президента в Киев 12 января на совместной с президентом Украины пресс-конференции начала свою речь на украинском языке, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья! Мне очень приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом в качестве президента Республики Молдова”, – сказала она.

Свою речь она продолжила на румынском языке. Санду отметила, что своим визитом хочет восстановить дружбу между странами на высшем уровне.

“В последние годы диалог между нашими странами на уровне глав государства был фактически приостановлен. Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова и поддержание постоянного прагматического сотрудничества между странами – это важная задача для Республики Молдова и института президента”, – заявила она.

Президент Молдовы подчеркнула, что ей удалось договориться с Зеленским о “выведении отношений двух стран на другой уровень стратегического партнерства”.

Санду получила поддержку 57,72% избирателей на президентских выборах в Молдове, а ее оппонент, бывший президент страны Игорь Додон – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне говорил, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что 2021 год “начнут с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Собянин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве

09.08 / В Киеве заминировали вход в партийный офис ОПЗЖ

18.08 / Сын погибшего Захарова назвал наказание для Ефремова

20.12 / CNN – спустя 12 лет — в США освободили бездомного, осуждённого пожизненно за пакетик марихуаны

30.07 / В Москве ответили на слухи в украинских СМИ о «планах России» выйти из переговоров по Донбассу

05.10 / Стало известно об убийстве в Нагорном Карабахе 93 наемников из Сирии

01.10 / Меркель о пандемии: Впереди у нас трудные времена

06.10 / Эксперт предположил, когда Навальный начал сотрудничество с ЦРУ

06.08 / Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии сотрудников Госдепа

03.11 / МВД Австрии отказалось называть нападения в Вене терактами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска