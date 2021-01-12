Авторы MW назвали тщетными попытки США заставить Индию отвернуться от России

12.01.2021, 15:16, Разное

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Американское издание Military Watch опубликовало статью о сотрудничестве Индии и России. Эксперты уверены в тщетности попыток Вашингтона заставить Нью-Дели отвернуться от Москвы и заставить отказаться от поставок российского оружия.

Власти Соединенных Штатов Америки пытаются оказать давление на правительство Индии. Пентагону не дают покоя договоренности Нью-Дели с Россией в области вооружений. Так, индийских партнеров интересуют ракетно-зенитные системы С-400, которыми намерены укомплектовать армию. После попыток договориться о добровольном отказе от сотрудничества с Москвой, Белый дом готов начать экономическую войну. Однако не все в США поддерживают такую агрессивную политику. Так, эксперты издания Military Watch проанализировав ситуацию, дали свою оценку будущему договора о поставках ЗРК.

Чиновники индийского правительства неоднократно заявляли о намерении сохранять избранное направление во внешней политике. Никакие санкции или другие меры не смогут повлиять на это решение. Следует отметить, что одностороннюю экономическую войну Штатов вряд ли поддержат другие государства. В таком случае Вашингтон останется единственным в противостоянии с одним из лидеров южноазиатского региона. Поэтому стремление вынудить Нью-Дели соблюдать все условия, выдвигаемые Белым домом, не найдет действенной реализации. Российские системы противовоздушной обороны Индия решила закупать с 2018 года, когда и был подписан контракт стоимостью в почти 5,5 миллиардов долларов. Это крайне не понравилось американским политикам, вызвав всплеск напряженности между странами.

Согласно договоренностям, РФ передаст индийским военно-воздушным силам пять комплексов ПВО С-400 уже через четыре года. Соединенные Штаты же в свою очередь стараются сделать все, чтобы убрать с международного рынка вооружений главного конкурента, угрожая применением санкций к потенциальным покупателям. Так, ранее высокотехнологичные системы вооружений производства РФ пожелали получить Турция, Китай, Египет и Индонезия. Все они получили ряд предупреждений со стороны Соединенных Штатов. Однако на требования посла США в Индии в Нью-Дели напомнили, что суверенное государство придерживается независимой политики, в которой реализует интересы своих граждан. В соответствии со сделкой с Россией, уже в конце текущего года в Индии введут в эксплуатацию первую систему С-400. Для этого Москва примет на обучение сто индийских летчиков и офицеров, после чего к 2025 году передаст все заказанные комплексы.