Ольга Бузова возмутила подписчиков фото сморщенных ягодиц

12.01.2021, 15:16, Разное

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Популярная российская ведущая Ольга Бузова возмутила подписчиков фотографией, где отчетливо видны ее сморщенные ягодицы. Пикантным снимком 34-летняя знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Бузова продолжает публиковать фотографии в купальнике, сделанные на Мальдивах. На новом снимке ведущая запечатлена спиной к камере, крупным планом можно разглядеть ее ягодицы. В комментариях к публикации фолловеры назвали их сморщенными. Некоторые заявили, что Бузова за последнее время похудела еще больше, нашлись и те, кто посчитал, что просто ей не подошел купальник. Сама же теледива считает, что находится в хорошей форме – в таком весе она себе нравится.

Не повезло с погодой

Погода на Мальдивских островах оказалась очень переменчивой. Еще до Нового года Бузова со своим возлюбленным Давидом Манукяном отправилась на дорогостоящий курорт, чтобы провести время вдвоем. Пара выбрала виллу на воде с собственным бассейном и отдельным заходом в океан.

Отпуск возлюбленных уже скоро завершится. Время от времени Бузова в разделе «Истории» показывает подписчикам, что идет дождь. В то же время были и солнечные дни, в которые артистка успела загореть.

Бузова и Манукян в начале отпуска договаривались вставать пораньше, но дождливая погода изменила все планы знаменитостей. В сегодняшнем посте артистка рассказала, что просыпалась с 8 утра, чтобы пойти загорать и насладиться последними днями отдыха, но с ночи никак не мог прекратиться дождь. В итоге пара проснулась в 11 часов утра. Бузова заявила, что у нее в планах съесть пиццу и спагетти. В то же время знаменитость пообещала похудеть в Москве, когда будет напряженный рабочий график.

Мнение подписчиков

Новый снимок Ольги Бузовой в купальнике не впечатлил подписчиков. Под публикацией они оставили множество негативных комментариев. В основном все посоветовали ведущей начать набирать вес, чтобы фигура смотрелась пропорционально.

Некоторые предположили, что Ольга Бузова специально публикует подобные провокационные фото для поднятия охватов и улучшения статистики в Instagram. Сама же теледива не реагирует на хейт в комментариях. В одном из постов она заявляла, что быстро набирает вес во время отпуска.