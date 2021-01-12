Некоторых россиян в 2021 году ждет пенсия выше 30 тысяч рублей

12.01.2021, 15:16, Разное

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В 2021 году некоторые россияне будет получать пенсию размером больше 30 тысяч рублей. Представители ПФР заявили, что на перерасчет могут претендовать лица, которым до 2019 года платили минимум 25 тысяч рублей.

С 1 января в РФ была произведена индексация пенсий граждан, завершивших рабочую деятельность. Сумма увеличения составила 6,3%. Этот показатель выше, нежели инфляция, которая прогнозировалась по итогам 2020 года.

Сотрудники организации разъяснили, что те граждане, которые два года тому назад получали 25 тысяч рублей, могут рассчитывать на выплату в размере 30,326 тысячи рублей. Пенсия в 31,539 тысячи рублей положена россиянам, которым ранее перечисляли 26 тысяч рублей в месяц.

Лидер страны Владимир Путин поручил профильным комитетам до февраля 2021 года разработать и официально представить предложения по индексации пенсионных выплат тем гражданам, которые продолжают трудовую деятельность. По словам президента, на протяжении нескольких лет порядка 10 миллионов пожилых россиян не наблюдают того, чтобы их пенсия увеличивалась в размере, пишет портал «Политэксперт».