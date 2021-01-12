Раковые опухоли могут «впадать в спячку», скрываясь от химиотерапии

12.01.2021, 15:14, Разное

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Раковые опухоли могут не отвечать на химиотерапевтическое лечение или не полностью поддаваться ему. Злокачественные клетки способны «затихать» на время и становиться причиной рецидива рака через несколько лет после терапии. В новом исследовании ученые обнаружили один из механизмов защиты опухолей.

«Опухоль действует, как целый организм, переходя в состояние “медленного деления”, чтобы сохранить энергию, которая помогает ей выжить», – объяснила Кетрин О’Брайан (Catherine O’Brien) из Онкологического центра Принцессы Маргарет в Канаде, соавтор исследования.

Доктор Аарон Шиммер (Aaron Schimmer) из того же учреждения сравнил опухолевые клетки с медведями, поскольку под действием «химии» они впадают в состояние, подобное зимней спячке.

В исследовании ученые воздействовали химиотерапевтическими препаратами на клетки колоректального рака в лабораторных условиях. Под действием лекарств опухоли переставали расти и начинали экономить энергию, в таких условиях им требовалось очень мало питательных веществ. Подобная реакция обнаруживалась у всех клеток опухоли одновременно – она реагировала как единый организм.

Ученые провели эксперименты на мышах, которым были приживлены человеческие колоректальные опухоли. Под действием восьминедельной химиотерапии рост опухолей практически останавливался, но после прекращения лечения он возобновлялся.

Авторы исследования обнаружили, что состояние «спячки» раковых клеток напоминает состояние эмбриональной диапаузы. При диапаузе у животных под действием неблагоприятных факторов происходит резкое замедление развития эмбриона. Этот защитный механизм способствует выживанию животных и их будущего потомства.

Важная черта «спячки» раковых клеток в том, что для выживания они используют аутофагию: чтобы получать нужные вещества и энергию, опухоль переваривает часть своих клеток.

Ученые предполагают, что открытый ими механизм – одна из причин устойчивости злокачественных опухолей к химиотерапии. Они ожидают, что воздействие на процесс аутофагии в будущем поможет справиться с этой защитой опухолей от лечения.