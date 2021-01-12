Всем ограничениям назло: Мадонна с бойфрендом и детьми посетила пять стран за три недели

12.01.2021, 14:40, Разное

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США – Великобритания – Египет – Малави – Кения: такой маршрут наметила себе 62-летняя Мадонна на зимние праздники. Осуществить его оказалось проще простого на частном джете. И никакие travel-ограничения, действующие сейчас в мире из-за пандемии, не помешали артистке преодолеть около 20 000 км за три недели. А о памятных фотографиях позаботился фотограф Рикардо Гомес, которого певица прихватила с собой в поездку.

Стартовав из Лос-Анджелеса накануне католического Рождества, Мадонна, ее 27-летний бойфренд Ахламалик Уильямс и четверо приемных детей – 15-летний Дэвид Банда, 14-летняя Мерси Джеймс и восьмилетние двойняшки Эстер и Стелла – отправились в Лондон, где живет родной сын певицы, 20-летний Рокко, рожденный в браке с режиссером Гаем Риччи.

Мадонна с сыновьями Рокко и Дэвидом Банда

Понятное дело, что никакую десятидневную самоизоляцию, предписанную всем приезжающим из США в Великобританию, путешественники соблюдать не стали. Правда, источник, близкий к певице, сообщил изданию The Sun, что вся честная компания регулярно сдает тесты на COVID-19. Итак, пробыв в Лондоне четыре дня, звездное семейство отправилось в Малави, сделав небольшую остановку в Египте.

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Вообще, Малави для Мадонны имеет особое значение – именно там она усыновила четверых детей: в 2006-м Дэвида Банду, которому в то время был всего год, в 2007-м в семье певицы появилась 4-летняя Мерси Джеймс, которая тогда страдала малярией, а два года назад артистка удочерила двойняшек. За неделю, проведенную в “доме далеко от дома”, как называет Мадонна Малави, певица успела встретиться с президентом республики Лазарусом Чакверой и посетить детскую больницу, которую артистка основала в 2017 году. А в школе для сирот Jacaranda, что недалеко от города Блантайр, Мадонна торжественно открыла свою танцевальную студию Madame X Dance Studio.

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Следующий пункт назначения – Кения. В программе – сафари на джипах, ночевки в глэмпинге и знакомство с местными племенами, о которых Мадонна рассказала в Instagram.

Для нас большая честь провести время в племени самбуру, – подписала певица видео, в котором общается с туземцами в ярких разноцветных одеждах и украшениях. – Представители этого сообщества – настоящие воины, они ведут кочевой образ жизни. Мужчины поют, танцуют и рассказывают интересные истории, чтобы привлечь внимание женщин.

Мадонна и Ахламалик Уильямс Дочери Мадонны

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Спустя два дня Мадонну и ее близких ждала встреча с другим племенем – покот, которое живет в долине Баринго.

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Они пригласили нас потанцевать с ними и принять участие в ежедневной благодарственной молитве, – рассказала звезда в своем микроблоге.

Словом, африканский вояж удался.