 

Euronews – Европа вошла в новый год с новой волной пандемии COVID-19

12.01.2021, 14:32, Новости дня
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В странах Европы продолжается вторая волна пандемии коронавируса. В Швеции зафиксирован стремительный рост показателей смертности, Франция вводит более жёсткие ограничения и удлиняет комендатский час. А в Чехии недовольные жители протестуют в центре столицы против затянувшегося карантина, передаёт Euronews.

В ФРГ микробиологами из университета Тюбингена был обнаружен фермент, без которого коронавирус не может мультиплицироваться. В случае если будет установлен способ подавить действие этого фермента, то это открытие — один из путей в разработке противовирусных препаратов. 

Летальным исходом заболевание, вызванное SARS-CoV-2, закончилось для более чем 41 тысячи жителей Германии. Рост числа заражённых не снижается. 

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Начало года мы все встречаем со смешанными эмоциями. Мы надеемся, что постепенно мы возьмём эпидемию под контроль, тем самым вернув себе свободу. Но с другой стороны, мы все — свидетели второй волны заражений. И следующие зимние недели станут самыми сложными на протяжении всей пандемии. 

В Швеции — стремительный рост числа смертей, связанных с COVID-19. В ЕС королевство входит в первую десятку стран по количеству летальных исходов на миллион человек. С нынешней недели у властей появилась возможность вводить существенные ограничительные меры на законодательном уровне, соответствующий документ парламент принял в пятницу. 

Во Франции комендантский час удлинён уже в 25 департаментах. Правительство пытается избежать третьего локдауна. Но по мнению председателя Научного совета, на основе рекомендаций которого Макрон и Кастекс вводят ограничения, эта мера неизбежна.

Сложная ситуация в Марселе, где был обнаружен семейный очаг заражения новым штаммом, вывезенным из Соединённого Королевства. 

МИШЕЛЬ РУБИРОЛА, заммэра Марселя: Семейные торжества, вирусоноситель приехал из Британии. Все собрались, и все заразились. 

В столице Чехии недовольные ограничениями собрались в Пражском граде под лозунгами «Чехия должна открыться».

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Они крадут наши жизни! Они диктуют нам, что мы делать можем, а что не можем. И мы им этого не позволим! 

Карантин в Чехии действует с 22 октября. Седьмого января правительство объявило о его продлении еще на 14 дней, минимум до 22 января. 

Дата выхода в эфир 11 января 2021 года. 



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