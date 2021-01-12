Hill – демократы нашли статью для импичмента Трампа

12.01.2021, 14:32, Новости дня

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Американские демократы внесли в палату представителей США резолюцию об импичменте действующего президента, обвинив Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу, передаёт The Hill. В документе утверждается, что глава государства «поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов».



Reuters

Представители Демократической партии в понедельник официально внесли в палату представителей конгресса США резолюцию об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Статья обвинения одна — «подстрекательство к мятежу», пишет The Hill.

Авторы резолюции конгрессмены Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин утверждают, что глава Белого дома «умышленно подстрекал к насилию против правительства Соединённых Штатов».

Так, как пишет издание, незадолго до событий среды Трамп необоснованно заявил, что победил на выборах президента и призвал тысячи своих сторонников отправиться к Капитолию, чтобы поддержать конгрессменов от Республиканской партии. В частности, президент использовал такие фразы, как «вы должны показать силу» и «драться, как в аду».

В итоге после того, как сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы не дать сенаторам утвердить голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену, погибли пять человек. Кроме того, подстрекаемые Трампом, люди из толпы угрожали членам конгресса, в том числе спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Президент Трамп поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов и правительственные институты. Он угрожал целостности демократической системы, создал помехи мирной передаче власти и поставил под угрозу равновеликую ветвь власти. Таким образом он подорвал доверие к себе как президенту, тем самым причинив огромный вред народу Соединённых Штатов», — гласит резолюция.

Как отмечает The Hill, проголосовать по резолюции законодатели могут уже в среду.