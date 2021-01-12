Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
12.01.2021, 14:28,
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73-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй совместно с основателем парфюмерного торгового дома Xerjoff итальянцем Серджо Момо выпустил парфюм с ароматом барсука и сандала. Об этом 11 января написало издание Billboard.
Деньги, вырученные от реализации парфюма под названием Save Me, будут направлены в фонд защиты животных. Своим названием аромат обязан одноименному хиту Queen 1980 года.
Презентация парфюма состоялась 8 января. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Мэй.
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Дизайн флакона парфюма с ароматом барсука выглядит вот так.
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Стоимость флакона вместительностью 50 мл с автографом гитариста на сайте парфюмерного дома составляет $500 (примерно 14 тыс. грн).
Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью.
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