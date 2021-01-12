 

Зеленский рассказал об идее построить автомагистраль между Киевом и Кишиневом

12.01.2021, 14:28, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду строительство автомагистрали, которая соединит Киев и Кишинев. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с по итогам встречи с Санду в Киеве 12 января, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“У нас есть амбициозная идея строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обговорили строительство пригранично-мостового перехода через речку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов”, – сказал президент Украины.

Зеленский считает, что построенная магистраль активизирует торговлю и упростит транзит между Украиной и Молдовой. 

Кроме этого, он отметил важность совместной борьбы с контрабандой на украино-молдовской границе, особенно на участке в Приднестровье. 

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Свой первый президентский зарубежный визит Санду совершила в Украину. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что 2021 год “начнут с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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