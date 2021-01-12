В Германии могут продлить локдаун до апреля – СМИ

12.01.2021, 14:28, Новости дня

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Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность продления локдауна в Германии до апреля из-за “британского” штамма коронавируса. Об этом немецкий канцлер заявила во время закрытой встречи с представителями парламента, сообщает Bild.

По данным издания, Меркель обеспокоена, что если Германии не удастся остановить “британский” вирус, то к Пасхе в стране будет 10-кратная заболеваемость COVID-19.

Она также отметила, что Германия нуждается в еще 8–10 неделях жестких карантинных мер.

Со 2 ноября прошлого года в Германии действует ряд ограничений в связи с эпидемией коронавируса. В середине декабря они были расширены до жесткого локдауна, сообщала “Немецкая волна”. По всей стране закрылись магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, закрылись детские сады. Локдаун должен был действовать до 10 января, но его продлили до конца месяца.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, Германия входит в десятку стран с самым большим количеством заболевших. В стране подтвердили 1,9 млн случая COVID-19, от болезни умерли 41,8 тыс. человек.

27 декабря в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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