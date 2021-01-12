Ученые усомнились в способности человечества контролировать сверхразумный компьютер

12.01.2021, 14:22, Разное

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Ученые полагают, что человечеству не удастся контролировать сверхразумный искусственный интеллект. Даже специальные алгоритмы, предназначенные для аварийного отключения такого компьютера, не гарантируют, что в случае непредвиденной ситуации ИИ удастся сдержать.

Основная проблема сверхразумного искусственного интеллекта заключается в том, что он будет умнее всех остальных подобных машин. Кроме того, он, вероятно, способен превзойти человеческий разум. А получив доступ к интернету и накопленным человечеством знаниям смог бы устроить переворот в сложившемся мире, ускорив приближение утопии или антиутопии.

Воспользовавшись методом компьютерного моделирования, исследователи хотели выяснить, удастся ли сдерживать сверхразумный искусственный интеллект, применяя теорию информатики. Оказалось, что при совершении ИИ деструктивных действий его можно попытаться ограничить путем ввода сдерживающих алгоритмов.

Но и сами алгоритмы оказались уязвимыми. Дело в том, что алгоритм в некоторых случаях может отключить сам себя, поэтому окажется полностью бесполезным. Результаты исследования показали, что человеку, скорее всего, не удастся управлять сверхразумным искусственным интеллектом.