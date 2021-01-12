 

Ученые усомнились в способности человечества контролировать сверхразумный компьютер

12.01.2021, 14:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые полагают, что человечеству не удастся контролировать сверхразумный искусственный интеллект. Даже специальные алгоритмы, предназначенные для аварийного отключения такого компьютера, не гарантируют, что в случае непредвиденной ситуации ИИ удастся сдержать.
Основная проблема сверхразумного искусственного интеллекта заключается в том, что он будет умнее всех остальных подобных машин. Кроме того, он, вероятно, способен превзойти человеческий разум. А получив доступ к интернету и накопленным человечеством знаниям смог бы устроить переворот в сложившемся мире, ускорив приближение утопии или антиутопии.

Воспользовавшись методом компьютерного моделирования, исследователи хотели выяснить, удастся ли сдерживать сверхразумный искусственный интеллект, применяя теорию информатики. Оказалось, что при совершении ИИ деструктивных действий его можно попытаться ограничить путем ввода сдерживающих алгоритмов.

Но и сами алгоритмы оказались уязвимыми. Дело в том, что алгоритм в некоторых случаях может отключить сам себя, поэтому окажется полностью бесполезным. Результаты исследования показали, что человеку, скорее всего, не удастся управлять сверхразумным искусственным интеллектом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Елизавета Боярская объявила сбор денег на реабилитацию Евгения Леонова-Гладышева

01.11 / Лариса Долина раскритиковала Александра Ревву за исполнение ее хита

24.06 / Умер отец певицы Натали

07.09 / Мнение: Шахматную партию Навального Кремль может и выиграть

08.09 / Очень плохая сделка – Личное мнение

29.09 / МИД Германии заявил, что доза «Новичка», обнаруженная в крови Навального, превышает смертельную в 300 тысяч раз

04.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года

08.10 / Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в “Холостяке”

22.07 / «Здесь стою и не могу иначе»

26.08 / Сестра Бритни Спирс Джейми Линн намерена защитить траст певицы от притязаний ее отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска