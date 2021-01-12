Honor V40 получил шикарный экран с 1 миллиардом цветовых оттенков

12.01.2021, 14:22, Разное

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В Сети появились данные о новом смартфоне китайского бренда Honor. V40 получил от производителя шикарный экран с 1 миллиардом цветовых оттенков, уже сейчас его можно заказать предварительно до анонса.

Honor после получения статуса отдельной от Huawey компании вплотную приступила к созданию собственного ассортимента смартфонов. Для того, чтобы сделать успешным свой дебют на высококонкурентном рынке, бренд готовит к выпуску аппараты с наиболее актуальными техническими характеристиками и стильным внешним видом. Стоит отметить, что все его предыдущие девайсы были ориентированы на молодежную аудиторию. Их отличал функционал и стильный внешний вид, той же стратегии здесь планируют придерживаться и дальше. Презентация аппарата V40 запланирована ровно через неделю, однако уже сейчас в Сети можно не только увидеть воочию многие подробности о нем, но и сделать предварительный заказ смартфона.

Одной из особенностей девайса станет дисплей с необычными возможностями. Его экран можно сравнить с качественными телевизионными мониторами, поскольку количество отображаемых им цветовых оттенков достигает 1 миллиарда. Кроме того, он оснащен повышенной сверхчувствительностью и имеет очень малое время отклика. Панель Honor V40 изогнута на краях, однако фронтальную камеру производитель расположил в вырезе. Селфи-объектив состоит из двух датчиков, из-за чего отверстие вверху слева получило продолговатую форму. Зато под дисплеем в грядущей новинке расположен сканер отпечатков пальцев. Диагональ OLED-панели составит, по имеющимся данным, 6,72 дюйма, а частота обновления изображений доходит до 120 герц.

Мощность и быстродействие аппарата обеспечивается благодаря однокристальной системе Dimensity 1000+ от MediaTek. Кроме того, он поддерживает работу смартфона в мобильных сетях пятого поколения, а дополняет процессор 8-гигабайтный чип оперативной памяти формата LPDDR4x. Хранить данные можно на флэш-накопителе UFS 2.1 вместительностью 128 либо 256 гигабайт. Главный сенсор основной камеры получил разрешение в 50 мегапикселей, параметры других объективов пока не называются. Несмотря на отсутствие данных об аккумуляторе гаджета, известно, что набирать энергию он сможет благодаря проводной 65-ваттной и беспроводной зарядке мощностью в 45 Ватт. Последняя, одиннадцатая, версия операционной системы Android дополнена производителем фирменной оболочкой Magic UI 4.0. Несмотря на то, что официальное представление гаджета состоится только 18 января, его уже можно приобрести в Сети.