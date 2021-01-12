Мадонна улетела в Африку с детьми и возлюбленным в пандемию

12.01.2021, 14:22, Разное

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В разгар пандемии коронавируса Мадонна с возлюбленным и детьми посетила сразу три страны в Африке. Перед этим она побывала в Великобритании, где смогла избежать обязательного карантина, ведь власти решили не ограничивать в перемещении состоятельных людей.

В Великобританию вместе с 26-летним Ахламаликом Уилльямсом и тремя детьми 62-летняя Мадонна прибыла из США, воспользовавшись частным самолетом. Оттуда она отправилась в Африку, где посетила Малави, там певица отправилась в больницу, построенную благодаря ее инициативе. Через несколько дней исполнительница отправилась в Кению на сафари, а оттуда — в Египет.

Пользователи Сети отметили, что никто не препятствовал Мадонне, хотя в мире бушует пандемия. В Британии обычные граждане вынуждены соблюдать обязательную самоизоляцию, а в Малави и Кении, если отсутствуют симптомы коронавируса, то никто задерживать туриста не станет.

Сама Мадонна утверждала, что уже переболела COVID-19. К такому выводу она пришла, когда обнаружила у себя антитела. Певица полагает, что инфекцию она перенесла бессимптомно.