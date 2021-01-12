Новый препарат от болезни Альцгеймера продемонстрировал обнадеживающие результаты

12.01.2021, 14:20, Разное

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Самый успешный препарат

Донанемаб относится к классу моноклональных антител. Эти антитела способны связываться с патологическим белком амилоидом, и способствовать его выведению из нервной ткани. Амилоид считается одной из причин болезни Альцгеймера.

Препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера впервые продемонстрировал обнадеживающий результат в настолько крупном исследовании. Это первое испытание второй фазы для лекарств против этого заболевания, указывает The New York Times. На этом этапе эффективность лекарства проверяют на небольшой группе пациентов. Ранее в исследованиях таких препаратов вторую фазу пропускали. После первой фазы (она демонстрирует безопасность лекарства на небольшой группе людей) сразу начинались исследования третьей фазы – изучение эффективности на большом количестве участников. Эти исследования каждый раз завершались неудачей.

Что показало исследование

В исследовании приняли участие 272 пациента с болезнью Альцгеймера, за которыми наблюдали в течение двух лет. Симптомы заболевания у участников были легкими или средней тяжести. Половина из них получала экспериментальное лечение – препарат вводили внутривенно каждые четыре недели.

У участников, которые получали экспериментальное лечение, когнитивные способности снижались в среднем на 32% медленнее, чем у тех, кто получал плацебо. Бляшки из амилоида в головном мозге у пациентов из этой группы исчезали за 6-12 месяцев и за время исследования не появлялись снова.

Когнитивные функции. Что это такое и как они нарушаются

Нарушения когнитивных способностей – одна из самых актуальных медицинских проблем нашего времени. Эти функции психики страдают при деменции, распространенность которой постоянно растет. Разбираемся, что такое когнитивные функции, как могут выглядеть их нарушения, как их диагностируют.

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Доктор Майкл Вернер (Michael Weiner), ведущий исследователь болезни Альцгеймера в Калифорнийском Университете в Сан-Франциско сообщил The New York Times, что считает новые данные очень важными. Однако он добавил, что это было маленькое исследование, поэтому его результаты необходимо воспроизвести на большом количестве пациентов.

Ученые, не задействованные в исследовании препарата, отмечают, что в настоящее время отсутствуют подробные данные об исследовании. Компания обещает представить их в ближайшее время в одном из медицинских журналов.