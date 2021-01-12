Скандалы: «Вот тебе, бабушка, и Дубай»…

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12.01.2021, 13:48, Разное
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Российский турист снял видео, как на пляже возле респектабельного отеля Rixos The Palm Dubai сливают нечистоты в залив

Российские туристы в Дубае заметили слив нечистот в воду прямо у пляжа, где отдыхают путешественники. Они записали происходящее на видео, выразив возмущение появлением таких проблем на элитном курорте. Кадры сняты на частном пляже дорогого отеля Rixos The Palm Dubai. Отдыхающие отметили, что нечистоты сливаются в воду на фоне распространения коронавируса, когда санитарии необходимо уделять особое внимание.

Что-то льётся в море. Пахнет отвратительно. Буквально в 100 метрах от пляжа, где дети купаются. <…> Что это за вода? Почему вы сливаете её в залив? Это ненормально! — говорит автор за кадром видеоролика.

Кадры сняты на частном пляже дорогого отеля Rixos The Palm Dubai. Отдыхающие отметили, что нечистоты сливаются в воду на фоне распространения коронавируса, когда санитарии необходимо уделять особое внимание.

Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Администрация гостиницы пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

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Ранее NEWS.ru писал о проблеме слива нечистот в воду в Крыму. По словам местного общественника Александра Талипова, на полуострове отсутствуют современные очистные сооружения. Неоднократно были зафиксированы случаи, когда канализационные стоки сливали прямо в море.

В 2019 году подобная ситуация возникла в Геленджике. На местной канализационно-насосной станции произошла авария, в результате чего нечистоты попали в Чёрное море. Властям тогда пришлось закрыть доступ отдыхающих на пляж.



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