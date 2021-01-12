 

На горнолыжном курорте Захар Беркут остановился подъемник с 14 работниками комплекса

12.01.2021, 13:34, Новости дня
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На горнолыжном курорте Захар Беркут остановился подъемник с 14 работниками комплекса. Об этом 12 января в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

“В 9.25 в селе Волосянка Сколевского района на горнолыжном курорте “Захар Беркут” остановился подъемник с 14 работниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы”, – написал Козицкий.

По его словам, на данный момент всех сотрудников комплекса удалось снять с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Сейчас выясняются причины остановки подъемника.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/3593317630704885

Аналогичный инцидент произошел 1 января на горнолыжном курорте в поселке Славское Львовской области. Из-за остановки канатной дороги там застряли 74 человека. За несколько часов их всех эвакуировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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