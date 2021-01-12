 

“Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай”. Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки

12.01.2021, 13:34, Новости дня
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Украинская актриса Ольга Сумская сообщила, что не готова платить $500 (порядка 14 тыс. грн) ассистентке, которая будет помогать ей носить сумку, заваривать чай и отвечать на телефонные звонки. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло 9 января на YouTube-канале украинской певицы Ольги Горбачевой.

“Подошла ко мне недавно девчоночка: “Возьмите меня на работу”.  “Какую ты зарплату хочешь?” “$500 меня устроит”. “Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай и буду носить сумочку, простите меня”, – заявила актриса.

Сумская призналась, что также не пользуется услугами помощницы по хозяйству, которая бы готовила вместо нее.

“Я кайфую от состояния домохозяйки, которая варит борщ для своих близких. И ничего героического в этом нет. И как бы я какую-то помощницу подпустила? Она же сделает, что [муж Виталий] Борисюк есть не будет! Зачем мне это надо? Поэтому, никого не подпускаю. Да, у меня сейчас есть помощницы, они хотя бы убирают нашу квартиру” , – рассказала Сумская.

ВИДЕОВидео: Ольга Горбачева / YouTube

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

Сумская замужем за актером Виталием Борисюком. Супруги вместе с 1996 года. У пары есть 18-летняя дочь Анна.

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть 30-летняя дочь Антонина Паперная.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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