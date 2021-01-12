Цена на газ в Европе достигла максимума за два года – СМИ

12.01.2021, 13:34, Новости дня

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Газ по контракту на день вперед на голландском хабе TTF стоит 21,3 евро/МВт-ч, пишет 12 января издание Delo.ua со ссылкой на данные Европейской энергетической биржи (ЕЕХ) и отмечает, что это – рекордный показатель за последние два года.

По информации портала, с начала отопительного сезона в Украине цены газ на европейских хабах выросли на 48% – с 4,4 до 21,3 евро/МВт-ч. За последний месяц стоимость газа выросла на 34%, а с 6 по 11 января 2021 года – на 21%.

“Эксперты газового рынка объясняют скачок цен на ресурс в ЕС с ухудшением погодных условий и оттоком поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынки стран Азии. Из-за похолодания Европа значительно увеличила потребление газа. Уже в декабре отбор ресурса из подземных хранилищ в ЕС достиг максимальных значений”, – пишут авторы материала.

Издание напоминает, что в Украине при формировании цен на газ используется принцип импортного паритета по формуле “цена на европейских хабах плюс доставка до границы”. Эту формулу применяет в том числе Оператор газотранспортной системы Украины, так же рассчитывает цену для населения поставщик “последней надежды” – госкомпания “Нафтогаз України”, и другие поставщики.

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отметил в комментарии порталу, что связывает использование импортного паритета с непрозрачной схемой продажи газа украинской добычи. Он напомнил, что 70% газа в Украине добывает “Укргазвидобування”, и заявил, что продают этот объем под контролем “Нафтогазу” непрозрачно.

“Эксперты из Секретариата Энергетического сообщества в ЕС неоднократно подчеркивали обязательность прозрачной продажи добытого в Украине газа через биржу, что позволит определять справедливую рыночную цену на газ. По причине привязки к импортному паритету украинцев в феврале скорее всего ожидает также очередной скачок цен на газ, уверен Валентин Землянский”, – пишет Delo.ua.

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облгазов.

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский 11 января поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для существенного снижения тарифов на газ для населения наработаны два подхода. “Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле “цена на европейских хабах” минус “транспортировка газа в Украину”, а второй – усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

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