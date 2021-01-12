 

Голова кружится и ноги тяжелые – Чапкис после выписки из больницы

12.01.2021, 13:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

12 января 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса выписали из больницы. Об этом он сообщил в комментарии изданию “ГОРДОН”.

“Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там было негде ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше”, – отметил хореограф.    

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в Киевскую городскую больницу №12 с двусторонней пневмонией.

29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил в своем Instagram, что хореографа снова госпитализировали и попросил молиться за него. 

В комментарии изданию “ГОРДОН” 8 явнаря сам Чапкис рассказал, что врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в “Феофании”.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Эксперты рассказали, в чем разница между американской и российской версиями iPhone 12

30.07 / В формировании кровеносных сосудов помогает экстракт голубики

08.12 / В Чехии запретили пить спиртное на улице и ограничили работу баров

24.11 / Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука

12.11 / Умер последний фронтовик Герой Советского Союза в Татарстане

01.11 / ЦИК объявила о победе правящей партии Грузии на выборах

27.11 / Бундестаг выступил за участие Германии в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе

12.11 / В Беларуси завели 900 уголовных дел из-за выборов президента – правозащитники

09.08 / Стало известно о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию

30.10 / “Этому делу семь лет”. Глава КСУ сказал, что не пойдет на допрос в ГБР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска