Голова кружится и ноги тяжелые – Чапкис после выписки из больницы

12.01.2021, 13:34, Новости дня

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12 января 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса выписали из больницы. Об этом он сообщил в комментарии изданию “ГОРДОН”.

“Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там было негде ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше”, – отметил хореограф.

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в Киевскую городскую больницу №12 с двусторонней пневмонией.

29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил в своем Instagram, что хореографа снова госпитализировали и попросил молиться за него.

В комментарии изданию “ГОРДОН” 8 явнаря сам Чапкис рассказал, что врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в “Феофании”.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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