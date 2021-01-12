Киркоров показал себя четырехлетнего

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12.01.2021, 13:34, Новости дня
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53-летний российский певец Филипп Киркоров 10 января разместил в Instagram Stories архивное фото, на котором запечатлен четырехлетним ребенком вместе со своей бабушкой по материнской линии.

“Бабуля моя любимая. Лидия Михайловна [Манион]. 1971”, – подписал он снимок.

Скриншот: fkirkorov / Instagram

Киркоров родился в Болгарии в 1967 году. Его отец – певец Бедрос Киркоров, мать – ведущая концертов Виктория Киркорова (Лихачева). Она умерла в 1994 году.

Бабушка по матери Лидия Манион работала цирковой артисткой.

У певца есть двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.

Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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