Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн

12.01.2021, 13:32, Новости дня

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Президент Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к работе в онлайн-формате.

«Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих, – это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он напомнил министру о планах в 2021 году полностью закончить оборудование всех школ скоростным интернетом и попросил рассказать, как идет эта работа, а также о планах министерства до 2024 года.

Кравцов в ответ уточнил, что школы вводят формат дистанционного обучения из-за эпидситуации только точечно. «Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. Первого сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения», – рассказал министр.

Он добавил, что в настоящее время создана цифровая образовательная среда, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. «Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», – сказал Кравцов.

«Что касается задач на 2024 год, то … первое – это строительство образовательных организаций. В прошлом году построили 828 детских садов на 122 тысячи мест, в этом году построим 767 детских садов. В прошлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. И с этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест. Важно, что мы привлекли, договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше», – добавил министр.

В конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов и более 40% российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, в таком режиме работа идет почти в половине регионов России.