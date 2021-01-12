Ученые рассказали о вызывающей бесконтрольное движение музыке

12.01.2021, 13:28, Разное

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Ученым удалось выяснить, как музыка заставляет человека двигаться, даже если он не собирался этого делать. Обычно к такому типу музыки относят произведения с высоким темпом, именно они вызывают спонтанные движения.

Человеческое тело всегда находится в движении. Даже когда создается видимость, что оно не шевелится, могут происходить невидимые подергивания, усиливающиеся при прослушивании определенной музыки. По словам Агаты Зелеховской, написавшей докторскую диссертацию по этой теме, для вызова спонтанных движений необходимо слушать музыку с темпом, составляющим 120 ударов в минуту.

К такой музыке эксперт отнесла произведения Бон Джови (It’s my life) и Леди Гаги (Bad Romance). Именно подобные композиции прослушивали 100 респондентов в исследовании ученых. От них требовалось стоять в полной неподвижности в течение семи минут. Победителю предназначался приз в размере 1000 норвежских крон. Для фиксации движений использовалась система инфракрасных камер.

Итоговые результаты показали, когда участники слышали музыку с бешеным темпом, то они начинали делать непроизвольные движения. Держать под контролем свое тело удавалось лишь единицам.