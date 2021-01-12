Королева Елизавета II пригласила принца Гарри и Меган Маркл на свой день рождения

12.01.2021, 13:28, Разное

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл получили официальное приглашение от королевы Великобритании Елизаветы II на ее день рождения. Паре предлагают приехать во дворец в марте, чтобы отпраздновать несколько значимых для семьи событий.

21 апреля Елизавета II отметит свое 94-летие, а в начале июня ее супругу герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет. Празднование юбилея принца Филиппа запланировано на 10 июня. Внук британской королевы и его жена собираются вернуться во дворец, чтобы на время воссоединиться с семьей. Это будет первый длительный визит Меган Маркл и принца Гарри после того, как они отреклись от выполнения монарших обязанностей. Как пишет издание «Политэксперт», пока не известно, разрешат ли им по традиции наблюдать за парадом, сидя на балконе Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.

Ранее в официальном микроблоге Instagram герцогов Сассекских появилась информация о том, что они намерены навсегда уйти из социальных сетей. Чета приняла решение отказаться от своих личных аккаунтов и тех учетных записей, которые связаны с предпринимательской деятельностью. За их общим профилем в микроблоге следили более 10 миллионов подписчиков, которые очень расстроились, узнав эту новость. По словам принца Гарри и Меган Маркл, они постоянно сталкиваются с оскорблениями в свой адрес в Сети. Супруга герцога Сассекского даже признавалась, что хейт и травля повлияли на ее психологическое состояние.