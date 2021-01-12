Huawei готовит революционный дизайн для новой линейки телефонов

12.01.2021, 13:28, Разное

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Huawei готовит новую линейку смартфонов с революционным дизайном. Разработчики компании переместили системные значки с экрана на рамки.

На протяжении нескольких лет компании Huawei удалось добиться весомых результатов в производстве мобильной техники и смартфонов. Однако из-за санкций, инициированных Соединенными Штатами Америки, китайский бренд потерял существенную долю рынка. Выйти из ситуации корпорация пытается, выпуская усовершенствованные смартфоны с использованием самых передовых технологий и инновационных разработок. В новой линейке аппаратов, которые сейчас готовят специалисты Huawei, будет применен кардинально новый подход к дизайну «умных телефонов».

В будущих флагманах китайские программисты реализуют совершенно иной подход к размещению информации на устройстве. Благодаря новому решению рабочая поверхность передней панели увеличится, освободив больше места для интернет-серфинга, игр и просмотра видео. Если ранее системные значки от девайса выводились вверху на экран, то теперь они переместятся непосредственно на рамку смартфона. Такая технология является новой на рынке и ни один из конкурентов Huawei ранее ее не применял. Заявка о регистрации патента на инновацию была подана еще весной 2020 года, сейчас же информация о выданной документации появилась в базе соответствующих инстанций. При этом вместе с ними были опубликованы также схемы и рендерные изображения грядущего флагмана.

Кроме революционного дизайна, как пишет «Ньюинформ», в смартфонах Huawei появится также подэкранная фронтальная камера. Размещение объектива для съемки селфи под дисплейной панелью станет еще одним шагом для оптимизации «рабочего стола» аппарата. Поклонники смартфонов давно ожидают девайс без отверстий и «вырезов-челок». Поэтому руководство китайского IT-гиганта рассчитывает на высокий спрос гаджета с ультратонкими рамками – тем более что он станет пионером в категории аппаратов с размещением информации о заряде, уровне сигнала и других системных оповещений на самой грани.