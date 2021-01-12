Токсоплазму связали с развитием агрессивных форм рака головного мозга

12.01.2021, 13:26, Разное

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Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — это одноклеточный паразит, который размножается только в кишечнике кошек и выделяется наружу вместе с экскрементами. Через кошачьи фекалии токсоплазма попадает в организм свиней, коров, овец, в птиц и грызунов. Этот распространенный патоген вызывает токсоплазмоз – заболевание, которым инфицировано до половины населения мира. Большинство людей переносят токсоплазмоз бессимптомно, однако он может оказаться смертельным для групп риска — беременных женщин, пациентов с иммунодефицитами, онкобольные и перенесшие трансплантацию органов.

Группа исследователей из Американского онкологического сообщества заявила о еще одной угрозе токсоплазмы: паразит может стать причиной образования кист и глиом — злокачественных опухолей мозга. В том числе — глиобластом, наиболее агрессивной формы рака мозга, при которой пятилетняя выживаемость составляет всего 5%.

В исследовании участвовали 111 пациентов, включенных в Американское исследование по профилактике рака, а также 646 человек из онкологического регистра Норвегии. В обеих когортах ученые анализировали связь между наличием антител к Toxoplasma gondii и вероятностью развития глиом. Полученные данные показали, что у людей, которые подверглись наибольшему воздействию паразита, риск развития этих новообразований был самым высоким.

Это не означает, что токсоплазма всегда вызывает развитие глиомы, кроме того, абсолютный риск получить этот диагноз достаточно невысокий, подчеркивают авторы. Они заявили о необходимости дальнейших исследований с участием более крупных когорт. Если эти результаты подтвердятся, через уменьшение воздействие токсоплазмы на организм в медицине впервые появится возможность снизить риск развития злокачественных опухолей мозга.

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