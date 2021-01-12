Мнение: Защитники Сталина

12.01.2021, 13:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Поклонники Евгения Лавлинского, более известного по псевдониму Захар Прилепин, пришли к офису «Мемориала» с листовками «Избавим Сталина от иностранных агентов».

В листовке черным по белому написано: «что делают иностранные агенты в нашей стране?», «не пора ли им покинуть нашу страну, заняться своими делами где-нибудь в другом месте?».

Авторы подписанного президентом законопроекта об «иностранных агентах» убеждали общество, что включение организаций и физических лиц в проскрипционные списки не приведет к каким-либо негативным последствиям. Ну, очевидно, кроме травли, штрафов и погромов. Это еще SERB не отошел после праздников… А прелюдия к погромам выглядит так: официально зарегистрированная в российском Минюсте организация требует избавить Россию от граждан нашей страны, включенных в список «иностранных агентов».

Фотографии отсюда